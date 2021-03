Einmalimpfstoff von Janssen erhält EU-Zulassung

Die EU-Kommission hat mit dem COVID-19-Impfstoff Janssen den vierten Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Der Vorteil des adenovektorbasierten Impfstoffs (Ad26.COV2.S) ist die einmalige Gabe sowie eine recht anspruchslose Lagerung im Kühlschrank. Johnson & Johnson will in diesem Jahr 200 Millionen Dosen an die EU liefern.