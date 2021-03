Thrombozytopenie durch COVID-19-Impfungen?

Doch was steckt nun hinter den beschriebenen schweren Thrombosen oder dem „Hämolytisch Urämischen Syndrom“? Handelt es sich am Ende vielleicht doch um ein Chargen- oder Produktionsproblem europäischer Standorte? All das ist derzeit Gegenstand der laufenden Untersuchungen der EMA, die sich nicht vor Donnerstagnachmittag wieder zum Thema äußern möchte. Noch sei nicht klar, ob es sich um echte Nebenwirkungen oder eine zufällige Korrelationen handelt, erklärte Cooke bei der heutigen Pressekonferenz. Das öffentliche Interesse an dem Fall habe nun die Meldung weiterer Nebenwirkungsverdachtsfälle gefördert, was gut für den laufenden Erkenntnisprozess sei. Jeder, dem Nebenwirkungen auffallen, solle diese auch melden.

Damit bleibt die EMA aber bei ihrem ursprünglichen Statement: „the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19, with its associated risk of hospitalisation and death, outweigh the risks of side effects.“ Auf die Frage, ob die Impfpause in den Mitgliedsländern übereilt gewesen sei, wollte Cooke nicht eingehen. Doch sie betonte, dass der Nutzen des Impfstoffs weiterhin die Risiken überwiege.