Seltene Thrombosen nach Vaxzevria-Impfung – eine Antwort und viele offene Fragen

Bereits am 19. März hatte DAZ.online über eine Stellungnahme der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung berichtet. Diese erfuhr große Aufmerksamkeit, weil medial verbreitet wurde, dass Forschende der Universitätsmedizin Greifswald den Mechanismus entschlüsselt hätten, wie die beobachteten Thrombosen entstehen. Das stimmte – wie so häufig dieser Tage in der Pandemie – nur zum Teil. Denn der genaue Mechanismus, wie es nun tatsächlich nachgewiesenermaßen durch den Impfstoff von AstraZeneca zu den beobachteten Nebenwirkungen kommt, konnte noch nicht gezeigt werden. Allerdings – und das kann allen potenziell Betroffenen Mut machen – wurde dort erklärt, wie die Nebenwirkungen am besten zu behandeln sind. Zuletzt wurde die Stellungnahme am 29. März aktualisiert und damit nochmals präzisiert. So heißt es dort konkret zu den einzusetzenden Präparaten: