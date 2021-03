„COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ nur noch ab 60 Jahren

Da die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff Anfang Februar begonnen wurde, erklärt die STIKO, sind bei einem empfohlenen Impfabstand von 12 Wochen die ersten Zweitimpfungen Anfang Mai vorgesehen. Sie will bis Ende April eine ergänzende Empfehlung abgeben, was bei jüngeren Personen zu tun ist, die bereits eine erste Dosis der COVID-19 Vaccine AstraZeneca erhalten haben.

Der abgestimmte Beschlussentwurf und die wissenschaftliche Begründung würden sich aktuell im Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und den betroffenen Fachkreisen befinden, so die STIKO. Die Verabschiedung des Beschlusses werde nach Prüfung der Rückläufe und erneuter Beratung der STIKO am Donnerstag, den 01.04.2021, erfolgen. Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, dass sich nach dem Stellungnahmeverfahren noch Änderungen an dem Empfehlungsentwurf ergeben.