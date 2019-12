Wie geht es bei einer möglichen Gehe/Alliance-Fusion mit „Pro AvO“ weiter?

Eine mögliche Fusion zwischen der Gehe und Alliance käme in eine Zeit, in der sich viel bewegt im Apothekenmarkt. Insbesondere für eines der beiden Bündnisse zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken stellen sich bei einer Gehe/Alliance-Fusion einige Fragen. Denn in der Initiative „Pro AvO“ ist unter anderem die Apotheker-Genossenschaft Sanacorp beteiligt, die vor dem Zusammenschluss der von US-Konzernen kontrollierten Großhändler warnt. Die fünf „Pro AvO“-Partner wollen ihre Kooperation aber fortsetzen.