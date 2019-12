Wie könnte sich der Gehe/Alliance-Deal für die Apotheker auswirken?

Die beiden US-amerikanischen Mutterkonzerne McKesson und Walgreens Boots Alliance (WBA) haben sich schon geeinigt: In einem möglichen Joint Venture zwischen der Gehe und Alliance soll das WBA-Unternehmen 70 Prozent halten, die Gehe 30 Prozent. Über die konkrete Konstruktion des gemeinsamen Unternehmens ist bislang noch nichts bekannt – schließlich müssen die beiden Konzerne während der Prüfungen des Kartellamtes vorsichtig sein. Sollte der Deal zustande kommen, dürfte ein neuer Branchenriese entstehen, denn gemeinsam hätten Gehe und Alliance Healthcare knapp 30 Prozent Marktanteil. Insbesondere Apotheker, die einen der beiden Großhändler als Erstlieferanten nutzen, werden sich auf Veränderungen einstellen müssen.

Aber welche Auswirkungen könnte der Zusammenschluss konkret für die Apotheker haben? Hier einige mögliche Szenarien:

1) Die Lager. Einen ersten Hinweis auf mögliche gemeinsame Ziele konnte man am vergangenen Montag aus Unternehmenskreisen vernehmen. Demnach wollen Gehe und Alliance in vier großen Bereichen Kosten senken und so gemeinsam sparen. Einer dieser Punkte ist die „Dichte der Großhandelsverteilerzentren“, die sich negativ auf die „Markteffizienz“ auswirke, hieß es aus den Unternehmen. Klar ist: Bislang wurden keine Schließungen solcher Zentren kommuniziert. Dass solche Schließungen anstehen könnten, liegt allerdings auf der Hand.

Insgesamt betreiben die elf vollversorgenden Mitglieder des Bundesverbands des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) in Deutschland 111 Großhandelszentren. Dem Vernehmen gehören davon knapp mehr als 40 zu Gehe und Alliance. Ein Blick auf die Verteilung dieser 40 Zentren (s. Abbildung) zeigt, dass sich die beiden Unternehmen in mehreren Regionen sehr nah kommen. Beispielsweise befinden sich unter anderem in Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt Lager beider Unternehmen, die nicht weit voneinander entfernt sind. In einer ersten Reaktion hatte AEP-Chef Jens Graefe gesagt, dass er von einer Schließung von etwa 20 Zentren ausgehe – jedes zweite Gehe/Alliance-Verteilerzentrum würde demzufolge schließen.