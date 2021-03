„Harmonisierte Vertriebsstruktur“ nach der Fusion

Nach dem Zusammenschluss von AHD und Gehe soll in Zukunft nun eine „harmonisierte Vertriebsstruktur“ beider Häuser für mehr Kundennähe und Serviceorientierung sorgen, teilte das Unternehmen am gestrigen Montag mit. „Die Themen der Digitalisierung und der Ausbau von Serviceleistungen in Apotheken erfordern ein hohes Maß an Wissen und Flexibilität im Außendienst. Deshalb konzentrieren wir uns genau darauf“, erklärte der Geschäftsleiter Vertrieb, Mark Böhm. „Uns ist wichtig, dass jeder unserer Kunden, egal ob bei AHD oder Gehe optimal und ganz nach seinen Anforderungen betreut werden kann.“