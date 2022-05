Wieder Wechsel an der Vertriebsspitze bei Gehe/AHD

An Branchengerüchten, dass auch der Vorsitzende der Geschäftsführung, Andreas Thiede, den Großhändler bereits verlassen haben soll, ist zumindest einer Sprecherin zufolge nichts dran. Thiede sei weiterhin unverändert Vorsitzender der Geschäftsführung bei Gehe, heißt es auf Nachfrage. Er hatte den Job im Jahr 2020 übernommen, nachdem sein Vorgänger Peter Schreiner nach der Fusion von Gehe und AHD das Unternehmen verlassen hatte. Zuvor hatte Thiede den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortet.

Zumindest bei AHD wären rege Wechsel an der Spitze nichts Neues. Als die aktuelle Vorsitzende der Geschäftsführung bei Alliance Healthcare Deutschland, Aline Seifert, 2019 ihren Job antrat, war sie die sechste AHD-Chefin in nur sieben Jahren. Bei Gehe hingegen ging es nicht ganz so wild zu: Peter Schreiner übernahm 2017 vom heutigen Phagro-Vorsitzenden André Blümel, der seit 2006 die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft innehatte.