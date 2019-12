VZA-Chef Peterseim sieht Zyto-Apotheker in der Opferrolle

Erneut sind in der Branche der Zytostatika-herstellenden Apotheker schwerwiegende Vorwürfe bekannt geworden. Der Herstellbetrieb Zytoservice, Ärzte und Apotheker werden unter anderem wegen Bestechlichkeit beschuldigt. Weil dies nicht der erste negative Zwischenfall in der Versorgung krebskranker Patienten ist, werden nun vielerorts neue Strukturen in der Zyto-Versorgung gefordert. Selbst der Verband Zytostatika-herstellender Apotheker (VZA) fordert, dass es künftig ein Regionalprinzip in dem Bereich geben soll. Denn: Im derzeitigen Marktgefüge würden die selbstherstellenden Apotheken zum Opfer.