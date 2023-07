Verschiedene Medien berichteten am Donnerstag über „Milliarden-Verschwendungen bei Krebsmedikamenten“. Im Fokus standen Apotheker:innen, die angeblich auf Kosten der Beitragszahler „teilweise gigantische Gewinne“ machen würden. Laut Süddeutscher Zeitung hätte in den Jahren 2021 und 2022 fast 1 Milliarde Euro eingespart werden können. In Zeiten von notorisch klammen Krankenkassen ist das eine Hausnummer.

Aber: Dieses Einsparvolumen existiert nicht. Das erklärte zumindest der Verband Zytostatika herstellender Apothekerinnen und Apotheker (VZA) am Freitag in einer Stellungnahme. Er verweist darauf, dass in der ambulanten onkologischen Versorgung jährlich Infusionstherapien mit einem Marktvolumen von insgesamt etwa 2,2 Milliarden Euro hergestellt werden und davon 1,73 Milliarden auf innovative patentgeschützte Arzneimittel entfallen. 460 Millionen Euro machen demnach Biosimilars und Generika aus – und nur hier könnten Apotheken Rabatte bei den pharmazeutischen Unternehmen oder Großhändlern aushandeln. Hingegen wurden den Angaben zufolge „durch den konsequenten Switch von Originalen auf Biosimilars“ im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Euro über – nicht nur onkologische – Biosimilars zugunsten der Gesetzlichen Krankenversicherung eingespart.

Auch komme es der Versichertengemeinschaft zugute, wenn herstellende Apotheken günstige Einkaufspreise aushandeln können. Denn die Hilfstaxe sehe in ihrer aktuellen Fassung vom 15. April 2023 Rabatte der Apotheken auf einzelne Substanzen von bis zu 83,7 Prozent auf Generika und 67,5 Prozent auf Biosimilars vor.

GKV-Spitzenverband kann sich über Preise informieren

Der GKV-Spitzenverband könne sich vor Verhandlungen mit dem Deutschen Apothekerverband (DAV) über die im Markt für die Apotheken erzielbaren Preise informieren. § 129 Abs. 5c Satz 8 bis 10 SGB V gebe ihm das Recht, Preisauskünfte bei Apothekern und pharmazeutischen Unternehmen anzufordern. Demgegenüber stehe dem DAV kein vergleichbares Recht zu.