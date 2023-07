Immer weniger Apotheken stellen Zytostatika her, das bestätigt auch der VZA. Laut Herold seien es in Sachsen früher noch 50 gewesen, heute liege die Zahl bei 20. Er habe 2005 noch 60 Prozent seines Umsatzes mit den Krebsmedikamenten gemacht, gegenwärtig seien es noch 5 Prozent. Große Hersteller würden die Krebsärzte nun direkt beliefern, meist betrügen die Transportwege mehrere hundert Kilometer. „Selbst internationale Finanzinvestoren investieren in solche Herstellbetriebe – weil die Zubereitung der Krebsinfusionen so lukrativ ist“, heißt es von der Tagesschau.

An dieser Stelle bricht die Recherche bei den Öffentlich-Rechtlichen dann leider ab. Die SZ erinnert in ihrem Beitrag hingegen an das Unternehmen Zytoservice, gegen das derzeit ermittelt wird und das 2019 in die Schlagzeilen geriet. Das Magazin „Stern“ berichtet diese Woche ebenfalls über den Fall. Das Unternehmen war 2003 von drei Apothekern gegründet worden und beliefert gegenwärtig bundesweit Apotheken mit Infusionsbeuteln.

Möglich war das, weil das Unternehmen 2014 eine kleine Klinik in Hamburg kaufte und so das Recht erwarb, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. Im Anschluss wurden deutschlandweit onkologische Arztsitze eingekauft und in MVZ umgewandelt. Über die Jahre entwickelt sich ein kaum durchschaubares Konzerngeflecht, wie der Stern schreibt, 2016 steigt ein Investor mit Sitz in London ein. „Das Konstrukt rund um Zytoservice ist geradezu eine Rezeptmaschine“, schreibt die SZ. Wegen der laufenden Ermittlungen äußern sich weder die betroffenen Ärzt:innen noch das Unternehmen zu der Angelegenheit, die Vorwürfe streiten sie allerdings ab. Die Geschäfte scheinen zumindest gut zu laufen, bei Beginn der Ermittlungen verfügte man über 15 MVZ, nun sollen laut Stern 19 dazugehören.