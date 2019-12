Der Zyto-Markt im Überblick

Sollte sich der Verdacht bestätigen, gäbe es einen weiteren Hinweis darauf, dass die Zytostatika-Versorgung in Deutschland krankt. Denn schon vor einigen Jahren hatte es immer wieder Vorwürfe gegen Zyto-Apotheker und Ärzte gegeben – immer wieder ging es um mögliche Kooperationen und Zuweisungsgeschäfte. Mit dem Bottroper Zyto-Skandal folgte dann das Unglaubliche: Der Zyto-Apotheker Peter S. panschte jahrelang Krebsmedikamente, gab diese an Patienten ab und rechnete bei den Krankenkassen falsch ab. Der Apotheker ist inzwischen verurteilt und sitzt im Gefängnis, seine Opfer und deren Familien wollen ihn wegen Mordes anklagen.

Es stellt sich also die Frage: Warum brennt es immer wieder im Zyto-Markt? Welche Strukturen ermöglichen diese Entwicklungen? Um einer Beantwortung dieser Fragen näherzukommen, veröffentlichte die DAZ im vergangenen Jahr ein großes Marktporträt. Das Ergebnis: Die Branche der Zytostatika-Hersteller ist unübersichtlich: Genaue Angaben über die Zahl der Unternehmen gibt es nicht, die Grenze zwischen den Zytostatika-herstellenden Apotheken und Herstellbetrieben ist oft fließend. Gleichzeitig gibt es hinter den Kulissen viel Bewegung: Lokal agierende Apotheker stehen im Wettbewerb zu größeren, zentral arbeitenden Einheiten.

Nicht zu vergessen ist, welche Verantwortung alle Ärzte, Apotheken und Herstellbetriebe in diesem Markt haben: Sie verordnen oder stellen Rezepturen her, die krebskranke Patienten dringend benötigen. Die Überlebensraten in vielen Krebs-Indikationen haben in den vergangenen Jahren zugenommen – immer häufiger können Patienten mit dem richtigen Arzneimittel also geheilt werden.

VZA: 500 Apotheken stellen Zytostatika her

Nach Angaben des Verbandes der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker (VZA) gibt es in Deutschland zirka 500 öffentliche und Krankenhausapotheken, die in Reinräumen Zytostatika, parenterale Infusionen oder auch Lösungen zur Schmerztherapie für onkologische Praxen und Kliniken zubereiten. Daneben gibt es Rezeptur-Herstellbetriebe, die von Apotheken mit der Herstellung von individuellen parenteralen Infusionslösungen beauftragt werden.