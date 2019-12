Die möglichen Hintergründe des Hamburger Zyto-Skandals

Deutschland hat einen neuen Zyto-Skandal. Am vergangenen Dienstag wurde eine riesige Ermittlungsaktion der Hamburger Staatsanwaltschaft bekannt. Doch die in den Medien bislang berichteten Geschäftsmodelle, die im Fokus der Ermittlungen stehen, sind teils undurchsichtig. Was weiß man also bislang über den neuen Zyto-Skandal?

Die Ermittlungen und Durchsuchungen: Am vergangenen Dienstag erfolgte laut Nana Frombach, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, „eine der größten Durchsuchungsmaßnahmen, die die Korruptionsabteilung der Staatsanwaltschaft Hamburg jemals durchgeführt hat“. 58 Durchsuchungsbeschlüsse wurden von ca. 480 Polizeibeamten und sechs Staatsanwälten vollstreckt, die Durchsuchungen betrafen 58 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die in annähernd 1.000 Kartons sichergestellten Unterlagen und rund 100 Datenträger (Mobiltelefone, PC, Speicherkarten etc.) werden nun ausgewertet.

Was wird wem vorgeworfen? Im Zentrum der Vorwürfe steht das 2002 gegründete Hamburger Unternehmen ZytoService, ein Platzhirsch unter den Herstellerbetrieben von Zytostatikazubereitungen. Nach Recherchen des ARD-Magazins „Panorama“ und von „Zeit Online“ sollen einzelne Ärzte seit Januar 2017 neben sogenannten Kickback-Zahlungen in Höhe von mehr als 500.000 Euro auch „rückzahlungsfreie Darlehen, Nutzung luxuriöser Fahrzeuge oder anderweitige geldwerte Zuwendungen“ wie Praxiseinrichtungen erhalten haben. Im Gegenzug erhielt ZytoService über eine konzernnahe Apotheke von den Ärzten den Berichten zufolge die lukrativen Rezepte für die Zytostatikazubereitungen. Eine Anfrage der Apotheker Zeitung zu den Vorwürfen hat ZytoService bislang nicht beantwortet.