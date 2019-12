Großrazzia bei Ärzten und Apothekern – Droht ein neuer Zyto-Skandal?

NDR-Recherchen: Schaden in Millionenhöhe

Allein der Techniker Krankenkasse soll seit Januar 2017 der Meldung zufolge ein Betrugsschaden von 8,6 Millionen Euro entstanden sein. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft den Hauptbeschuldigten demnach „Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen und Betrug“ vor. Manager von ZytoService, darunter die drei Gründer, sollen „jeweils gewerbsmäßig und als Mitglied einer Bande“ gehandelt haben.

Auch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft: „Es geht um Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen und Abrechnungsbetrug, beides im Zusammenhang mit der Verordnung und Abrechnung von Zytostatika.“ Der potenzielle Schaden liege „deutlich in Millionenhöhe“.

Derzeit werden mögliche Beweise sichergestellt. Betroffen war laut dpa auch eine Apotheke in der Hamburger Innenstadt. Polizisten trugen dort am Morgen Umzugskartons zum Abtransport der Beweismittel in die Geschäftsräume. Haftbefehle gegen die Beschuldigten lägen jedoch nicht vor, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

DAK schaltet Info-Hotline

Die DAK hat inzwischen auf die Ermittlungen reagiert und bietet ihren Versicherten eine Info-Hotline zu dem Thema an. Es sei nicht davon auszugehen, dass die onkologischen Therapien selbst fehlerhaft waren oder Medikamente gestreckt oder verunreinigt wurden und dadurch eine Gefahr für die Patienten entstanden ist, teilte die Kasse in einer ersten Einschätzung mit. Das betrügerische Konstrukt habe vielmehr zu hohen finanziellen Schäden bei den Kassen geführt. Für Versicherte, die selbst von einer Krebstherapie, vor allem einer parenteral zytostatischen Therapie beziehungsweise Chemotherapie betroffen sind, Angehörige in onkologischer Behandlung haben oder sich über eventuelle Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung informieren möchten, hat die DAK ab sofort eine Info-Hotline geschaltet. Die Hotline unter der Rufnummer 040 / 325 325 975 ist von Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr besetzt sowie Montag bis Donnerstag zusätzlich von 14 bis 16 Uhr.