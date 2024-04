Vongehr neuer Linda-AG-Vorsitzender

Auf der Hauptversammlung wurde den anwesenden Aktionären und Aktionärinnen vorgeschlagen, den Vorzugsaktionär:innen eine Dividende von vier Euro je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag gab die Hauptversammlung statt. Der MVDA verzichtete, wie bereits in den vorherigen Jahren, auf eine Gewinnbeteiligung und beließ den verbleibenden Bilanzüberschuss zur finanziellen Stärkung seiner Beteiligung in der Gesellschaft.

Insgesamt wurde die Lage der Linda AG als „akzeptabel“ bewertet. Das Eigenkapital liegt mit 8,2 Millionen Euro deutlich über der Prognose aus dem Vorjahr (6,2 bis 6,5 Millionen Euro). Der Jahresfehlbetrag von 100.000 Euro (2021/2022: 900.000 Euro) wurde als „noch zufriedenstellend“ angesehen.

Wichtige strategische Entscheidungen

„Das Geschäftsjahr 2022/2023 war von wichtigen strategischen Entscheidungen geprägt“, betonte Christian Beyer, Vorstandsmitglied der Linda AG. „Hinsichtlich aktueller Themen wie Arzneimittelengpässen, Personalnot und Sparplänen der Politik ist es umso wichtiger, unsere Apothekerinnen und Apotheker im Rahmen unserer Kooperation tatkräftig zu unterstützen.“

Größere Marktbedeutung erwartet

Hinzukomme der extreme Rückgang an Vor-Ort-Apotheken in Deutschland. „Mit 22 Apotheken pro 100.000 Einwohner:innen liegen wir hierzulande deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Aufgrund der allgemeinen Herausforderungen für Apothekerinnen und Apotheker und der abnehmenden Gesamtzahl erwarten wir in den nächsten Jahren eine Zunahme an Linda Apotheken und damit einhergehend eine noch größere Marktbedeutung.“