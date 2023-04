Phoenix und Linda wollen Deutschlands größte Apothekenkooperation formen

Volker Karg, Vorstandssprecher der Muttergesellschaft Linda AG, nennt ein ganzes Bündel an Gründen für die verstärkte Zusammenarbeit: „Neue Investoren am Markt, das vor der Tür stehende E-Rezept sowie zukünftige betriebswirtschaftliche Herausforderungen, Personalmangel und der durch die Pandemie verstärkte Verbraucherwunsch nach digitaler Convenience machen ein entschlossenes Handeln erforderlich. Es ist höchste Zeit, Kräfte zu bündeln.“ Nur eine flächendeckend vertretene, starke Marke habe das Potenzial, den lokalen stationären Apothekenmarken Rückenwind zu geben, um langfristig wirtschaftlich erfolgreich aufgestellt zu sein, so Karg weiter.

Florian Altenhof, Geschäftsleitung Vertrieb von Phoenix Pharmahandel, stellt seinerseits die Stärken der beiden Partner heraus: „Wir kombinieren die wirtschaftliche Kompetenz und Vertriebsstärke von Phoenix mit der Strahlkraft der Marke Linda. So stärken wir die Apotheken lokal und digital.“

Hintergrund des Zusammenrückens dürften aber auch Herausforderungen bei den beiden Apothekenmarken selbst sein. Phoenix kämpfte mit der Etablierung seiner Marke „deine Apotheke“, bei Linda wiederum geht die Zahl der teilnehmenden Apotheken seit Jahren zurück. So berichtete die Linda AG auf der Hauptversammlung im vergangenen Jahr, dass diese innerhalb von drei Jahren von einst 1000 auf rund 700 gesunken sei.

Aktionen laufen seit Februar

Laut der aktuellen Pressemitteilung sind bereits seit Februar „deutlich sichtbare Marketingaktionen“ unter dem Linda-Markendesign in den Apotheken zu finden. „Linda Partner“-Apotheken erhielten Platzierungsempfehlungen, Dekorationsmaterialien und ein neues Endkundenmagazin. Hinzu kämen bewährte Monatsaktionen. Zudem solle mittelfristig eine deutschlandweite Endverbraucherkommunikation die Vorteile der Vor-Ort-Apotheken wie pharmazeutische Beratungs- und Serviceleistungen etablieren. Während vor Ort der Fokus auf der Marke Linda liege, setzten beide Partner im digitalen Bereich auf die Gesundheitsplattform gesund.de.

Laut der Mitteilung haben Phoenix Pharmahandel und die Linda AG bereits auf dem Linda-Delegiertenkongress 2022 in Salzburg eine noch engere Zusammenarbeit angekündigt. In den vergangenen zwölf Monaten hätten beide Unternehmen daher ihre strategische Partnerschaft vorangetrieben.