„Versorgungsqualität der Vor-Ort-Apotheken bewahren“

Vor 20 Jahren, im Jahr 2004, war die Apothekenwelt noch eine andere. Es gab 21.392 Apotheken in Deutschland, die Digitalisierung steckte in den Kinderschuhen, es gab weder eine Pandemie noch größere Liefer- oder Personalengpässe. Dennoch, so Linda in einer Pressemitteilung, sei es ein einschlägiges Jahr für die Branche gewesen. In den stationären Apotheken wuchs die Sorge vor dem Fall des Fremdbesitzverbotes und erste Konzerne brachten sich in Stellung, um auch in Deutschland eigene Apotheken betreiben zu können.