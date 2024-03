Es ist ein „inakzeptabler Zustand“ – das sagt der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, Hans-Peter Hubmann. Seit vergangener Woche gibt es morgens „Beeinträchtigungen“ beim Verschreiben und Einlösen von E-Rezepten. Grund dafür sind Probleme des OCSP-Responder (OCSP steht für Online Certificate Status Protocol) des Trust Service Providers (TSP) Medisign bei der SMC-B/HBA.

Einige Verbände haben sich bereits zu Wort gemeldet. Die Präsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, Tatjana Zambo, forderte an diesem Dienstag bereits, dass Apotheken wegen der Ausfälle entschädigt werden sollen. Die Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins, Susanne Koch, sagte, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und das Bundesgesundheitsministerium hier in der Pflicht seien.

Ähnlich äußerten sich an diesem Mittwoch auch der Sächsische Apothekerverband (SAV) und der Apothekerverband Schleswig-Holstein (AVSH). Der AVSH weist in einem Brief noch einmal darauf hin, dass der DAV seine Gesellschafterrolle nutze, „um die Kommunikation zwischen gematik, BMG und dem betroffenen Industriepartner sowie die Lösung bestehender Umsetzungsdefizite zu begünstigen“. Zudem informiert der Verband, dass an diesem Donnerstag ein weiterer Austausch diesbezüglich in der Gesellschafterversammlung der Gematik stattfindet.