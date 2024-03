Gematik fühlt Medisign auf den Zahn

Die „Störung einer nachgelagerten technischen Komponente“ sorgte über Wochen in zahlreichen Apotheken und Arztpraxen für morgendliche Probleme beim E-Rezept. Beeinträchtigt war der OCSP-Responder des Trust Service Providers Medisign. Anfang vergangener Woche meldete das Unternehmen, es habe – nach gemeinsamer Ursachenanalyse mit der Gematik – verschiedene Updates vorgenommen. Für die kommenden Tage gab man sich „zuversichtlich“.

Tatsächlich gab es seither an dieser Stelle keine Störungsmeldungen mehr. An diesem Montag hat sich auch die Gematik in der Sache zu Wort gemeldet. Sie kündigte an, die Zulassungen von Medisign überprüfen zu wollen und gemeinsam mit dem Anbieter einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln, „der nachhaltig eine bessere Stabilität gewährleisten wird“. Die „frist- und qualitätsgerechte Umsetzung“ sei „Voraussetzung für eine weiter bestehende Zulassung“.