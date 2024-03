Wie in den vergangenen beiden Wochen meldete die Gematik auch an diesem Montagmorgen „technische Beeinträchtigungen“. Noch am Donnerstag hatte der Trust Service Anbieter Medisign, auf den dabei stets verwiesen wurde, angekündigt, am Freitag die Ergebnisse einer gemeinsam mit der Gematik durchgeführten Datenanalyse vorlegen zu wollen. Die ließ aber bis Montagnachmittag auf sich warten.

Ursache sei „die Störung einer nachgelagerten technischen Komponente“, heißt es auf der Unternehmenswebseite. Die Komponente zeige „ab einer bestimmten Belastung ein anormales Antwortverhalten“. In der Folge sei es zu langen Antwortzeiten beziehungsweise Time-Outs gekommen.