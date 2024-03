Die Ausfälle der Telematikinfrastruktur sind in den vergangenen Tagen nicht abgerissen. Dadurch war in zahlreichen Praxen und Apotheken jeweils in den Morgenstunden nicht möglich, E-Rezepte zu verschreiben oder abzurufen. Der Frust in Praxen und Apotheken war riesig. Wie der Landesapothekerverband Baden-Württemberg forderte am Dienstag daher auch der Saarländische Apothekerverein (SAV) Entschädigung für die Ausfälle. .

„Wenn das der oft zitierte Digitalisierungsschub ist, der Deutschland nach vorne bringen soll, dann sehe ich schwarz“, so Susanne Koch, Vorsitzende des Saarländischen Apothekervereins. Verärgert würden die Patienten die Apotheke verlassen. Wie auch ihre Amtskollegin in Baden-Württemberg, Tatjana Zambo, sagte sie, dass dies „ein effektiver Imageverlust und auch ein wirtschaftlicher Schaden für die einzelne Apotheke“ sei.