Frust ohne Ende: In den vergangenen Tagen war es in zahlreichen Apotheken unmöglich, E-Rezepte abzurufen – und das auch noch morgens. Grund war eine Störung in der Telematikinfrastruktur (TI). Auch in den Praxen konnten keine E-Rezepte verschrieben werden. Aufgetreten waren die Probleme bereits Anfang der vergangenen Woche. Seither hieß es immer wieder von der Gematik, man arbeite mit dem betroffenen Anbieter an einer „nachhaltigen Lösung“. Gefunden wurde die aber anscheinend nicht.

Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg und der Saarländische Apothekerverein forderten an diesem Dienstag bereits Konsequenzen: Sie wollen, dass die Apotheken entschädigt werden, hier sei das Bundesgesundheitsministerium (BMG) in der Pflicht. Die Gematik trage die Gesamtverantwortung für die TI.

DAV: Versorgung stabilisieren!

Nun hat sich auch der Deutsche Apothekerverband (DAV) in der Sache zu Wort gemeldet und sowohl das BMG als auch die Gematik aufgefordert, die Arzneimittelversorgung über das E-Rezept-System wieder zu stabilisieren. Der Vorsitzende Hans-Peter Hubmann sagte am Dienstag laut einer Pressemitteilung, es sei ein „inakzeptabler Zustand“, wenn man „Patientinnen und Patienten, die teilweise schnell lebensnotwendige Arzneimittel benötigen“, vertrösten müsse.