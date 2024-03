Damit zeigen sich die Heilberufler-Gruppen in Nordrhein um einiges ungeduldiger als der Deutsche Apothekerverband (DAV). Der hatte am Freitag Bundesgesundheitsministerium und Gematik eine Frist bis Ostern gegeben. Sollte sich das System bis dahin nicht stabilisieren, werde man sich „auch gegenüber den anderen Leistungserbringer-Gruppen im Gesundheitswesen dafür aussprechen, in ein zeitweises Ersatzverfahren (zum E-Rezept, Anm. DAZ) überzugehen“. Ziel der Maßnahme sei, so der DAV-Vorsitzende Hans-Peter Hubmann in seinem Appell, „langfristig das Vertrauen in digitale Lösungen zu erhalten“.

Das Aktionsbündnis Patientenversorgung hingegen begnügt sich nicht mehr mit Appellen an den schweigenden Bundesgesundheitsminister. Die Gruppe wendete sich am Donnerstag geradewegs an Regierungschef Olaf Scholz (SPD): „Herr Bundeskanzler, nutzen Sie Ihre Richtlinien-Kompetenz und stoppen Sie das Experiment E-Rezept bis dieses unfertige IT-Produkt fehler- und unterbrechungsfrei funktioniert“, heißt es von ihnen in einer Pressemitteilung. „Das sind Sie den Bürgerinnen und Bürgern schuldig.“

Das von der Gematik „übergestülpte E-Rezept-Projekt“ sei „von Unzulänglichkeiten und regelmäßig auftretenden Systemausfällen oft über mehrere Stunden geprägt“, heißt es vom Bündnis. Man komme immer mehr zur Auffassung, „dass das E-Rezept der Gematik noch längst keine Marktreife erreicht hat“. Jeder IT-Anwender würde solch ein Produkt von seinem Computer wieder löschen und vom Anbieter sein Geld zurückverlangen, schrieb das Bündnis vergangene Woche Donnerstag.