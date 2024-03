In den vergangenen Tagen waren regelmäßig Beeinträchtigungen des OCSP-Responders (OCSP steht für Online Certificate Status Protocol) des Trust Service Providers (TSP) Medisign bei der SMC-B/HBA gemeldet worden. Ohne eine entsprechende Zertifizierung der Gematik dürfe kein Dienstleister am zentralen E-Rezept-Dienst teilnehmen, sagt Zambo. Und weiter: „Man muss sich schon fragen, was eine solche Zertifizierung und damit das ganze System wert ist, wenn ein so geprüfter und zugelassener Dienst mit schöner Regelmäßigkeit ausfällt.“

Entschädigung für tote Arbeitszeit und Ausfälle

Es sei an der Zeit, so die LAV-Chefin, „dass wir Apothekerinnen und Apotheker für diese Ausfälle, für unsere tote Arbeitszeit während dieser Ausfälle und für die auch darüber hinaus zu leistende Aufklärung der Patientinnen und Patienten angemessen entschädigt werden“. Man sehe an diesem Punkt das Bundesgesundheitsministerium gefordert. Schließlich gehöre die Gematik mehrheitlich dem Staat und er habe „diese offenbar noch nicht ausgereifte Technologie ohne Rücksicht auf Verluste“ durchgedrückt.