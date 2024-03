Trotz dieser punktuellen Unstimmigkeit zwischen Apothekerschaft und den Ärzt:innen bewertete die KBV die geäußerte Kritik der Apotheker:innen an den nicht endenden TI-Störungen als positiv. In der vergangenen Woche hatten mehrere Landesverbände der Apothekerschaft Forderungen zur unverzüglichen Behebung der TI-Pannen an das BMG gerichtet – zum Teil sogar Entschädigungen für die Ausfälle gefordert. Auch der Präsident des Deutschen Apothekerverbands Hans-Peter Hubmann hatte diesbezüglich Forderungen an Gematik und BMG adressiert.