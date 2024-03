„Das System wird weiterhin engmaschig überwacht“, heißt es auf der Seite des Gematik-Fachportals am Montagmittag. Aber: E-Rezepte können wieder ausgestellt und eingelöst werden. Erneut war es zuvor an diesem Montagmorgen zu einer Störung in der Telematikinfrastruktur gekommen. Wegen der „technischen Beeinträchtigungen“ des OCSP-Responder (OCSP steht für Online Certificate Status Protocol) des Trust Service Providers (TSP) Medisign bei der SMC-B/HBA gab es Probleme mit dem E-Rezept oder dem Einlesen von Daten der elektronischen Gesundheitskarte (eGK).

Die Gematik empfahl, ein „mehrfaches Stecken“ der eGK oder einen erneuten Versuch „nach wenigen Minuten“. Medisign „arbeitet mit Hochdruck an weiteren Maßnahmen zur Behebung des Problems“.

Bereits am Montag der vergangenen Woche meldete die Gematik eine „starke Beeinträchtigung“ des OCSP-Responders des TSP Medisign. Wenige Stunden später hieß es, die Störung sei behoben worden und das System werde „weiter engmaschig überwacht“.