Kosten sind bei dem Systemausfall aus Sicht der Gematik allerdings keine entstanden, da „im Nachgang die Systeme wieder erreichbar waren und weitere Dienstleister nicht eingebunden werden mussten“, wie es auf Anfrage der DAZ am Dienstag hieß. Ganz klar scheint das aber bislang noch nicht zu sein, denn die Gematik schiebt hinterher: „Sollte es dennoch zu Kostenverursachungen gekommen sein, so sind diese durch den Verursacher – hier die Arvato Systems – zu tragen.“

Wie also soll in Zukunft verhindert werden, dass es wieder zu solchen Ausfällen kommt? Laut Gematik wird der Vorfall durch Arvato Systems „analysiert und entsprechende Maßnahmen abgeleitet, um so zukünftige Vorfälle zu vermeiden“.

Arvato äußerte sich in der gesetzten Frist nicht zu der Frage, was es nun heißt, dass es zu „Störungen im Routing“ gekommen sei und wie dies in Zukunft verhindert werden soll. Das Unternehmen gehört zum Bertelsmann-Konzern und wurde im Jahr 2013 von der Gematik mit dem Aufbau und Betrieb der TI für die Erprobung der eGK beauftragt. In einer Pressemitteilung von Arvato Systems vom 2. Juli 2019, die darüber informiert, dass die Zusammenarbeit um weitere acht Jahre verlängert wurde, heißt es: „Der Ausschreibungsgegenstand umfasst die Aktualisierung und den Betrieb der Telematikinfrastruktur im Sinne einer Ende-zu-Ende Verantwortung beim Datenaustausch über alle Sektoren des Gesundheitswesens. Arvato Systems übernimmt nun weiterhin mindestens bis Juni 2027 den Ausbau und Betrieb der zentralen Infrastruktur und betreibt alle dafür notwendigen Komponenten und Produkte in seinen Rechenzentren in Deutschland.“