Temporärer Komplettausfall der TI

Nichts ging mehr. Seit 11 Uhr meldete die Gematik auf ihrer Seite eine zentrale Störung in der TI (Telematik-Infrastruktur). Dies könne zu Problemen beim Ausstellen des E-Rezepts, beim Einlesen von eGKs oder auch beim Versenden von KIM-Nachrichten führen, hieß es.

Ersatzweise sollten Muster-16-Rezepte ausgestellt werden. Apotheken mussten also Patient*innen, die bereits ein E-Rezept erhalten haben und dies einlösen wollten, zurück in die Arztpraxis schicken. Die Ursache war offenbar noch nicht bekannt. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung und informiere nach Kenntnisstand, hieß es. Laut des von der Gematik bereitgestellten Portals TI-Status handelte es sich um einen Ausfall des Verzeich­nisdienstes.

Mittlerweile ist die Störung offenbar behoben.

Hinweis: Dieser Artikel wurde um 11:34 Uhr aktualisiert.