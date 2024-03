„Fast tägliche Ausfälle beim E-Rezept Normalität?!?“

Was dabei in den Augen der Karlsruher Apotheker vollkommen vergessen wird, ist, welche Tragweite es für die Patient*innen hat, die auf dringend benötigte Arzneimittel angewiesen sind. Der Vorsitzende Felix Maertin schildert dann einen Fall aus seiner Apotheke: „Allein heute Morgen wurden bei uns 3 Patienten ohne dringende Schmerzmittel und Antibiotika vertröstet, es soll in ein paar Stunden nochmal probiert werden.“ Eine Zumutung, findet der Apotheker. Es gehe um tausende Patient*innen in ganz Deutschland „Und diese Probleme kämpfen wir für Sie aus! Und glauben Sie uns, die Schuldigen werden beim Namen genannt!“

Backup-Lösung gefordert

Von der Politik fordern die Apotheker in dem Brief, eine vollständig redundante TI zu finanzieren, um diese unzumutbaren Zustände auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Außerdem wollen sie eine Ausfallgebühr für alle betroffenen Gesundheitsdienstleister. Jede Minute Ausfall führe zu einer erheblichen Mehrbelastung in einer sowieso existenzbedrohenden Gesundheitspolitik.

Zudem werde man die Unzufriedenheit den Wähler*innen kommunizieren – über 3 Millionen Patientenkontakte pro Tag habe man allein in den öffentlichen Apotheken.

Viele weitere bekannte Probleme müssten nicht aufgezählt werden, heißt es zum Schluss. „Handeln Sie! Tausende Apotheken und die flächendeckende Versorgung stehen auf dem Spiel!“

Unterzeichnet ist der Brief vom ersten Vorsitzenden Felix Maertin sowie den zweiten Vorsitzenden Andrea Ulsamer und Patrik Kwik.