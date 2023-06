Derweil zeigen Zahlen der AOK Nordost, dass der bisherige Einlöseweg des E-Rezepts über die App der Gematik kaum genutzt wurde und – wie die Kasse in einer Pressemitteilung am Freitag schreibt – bislang wohl eher etwas für „Digital Natives“ war: Nur etwa 0,4 Prozent aller Rezepte von AOK-Versicherten in Berlin wurde als E-Rezept eingelöst. Die Berliner:innen seien „noch sehr zurückhaltend“ gewesen, das E-Rezept einzulösen, so die Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost. „Mit dem neuen Einlöseweg über die Versichertenkarte wird es nun einfacher und komfortabler, das E-Rezept zu nutzen.“

Gleichzeitig zeigen die Zahlen aber auch, dass in den ersten Monaten die Zahl der Apotheken in Berlin, die E-Rezepte von AOK-Versicherten einlösten, kontinuierlich gestiegen ist. Waren es im Januar noch 42,1 Prozent, so waren es im Februar bereits 46,2 und im März dann schon 48 Prozent der Berliner Apotheken.