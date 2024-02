E-Rezept: Lauterbach arbeitet mit „Hochdruck“ an Herausforderungen

Zu den spät signierten E-Rezepten schreibt Lauterbach, dass die Komfortsignatur prinzipiell allen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stehe und nach Kenntnis des Bundesgesundheitsministerium (BMG) und der Gematik auch von allen Anbietern von Praxisverwaltungssystemen (PVS) umgesetzt wurde. Er erinnert daran, dass das BMG die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) noch einmal aufgefordert habe, „die Nutzung der Komfortsignatur in den Arztpraxen weiter voranzutreiben“.

In der Frage der fehlenden oder fehlerhaften Arztbezeichnung gab es in der Zwischenzeit bereits Bewegung. Das BMG sprach in dieser Woche ein Machtwort und forderte den GKV-Spitzenverband, KBV und den Deutschen Apothekerverband auf, eine Friedenspflicht zu vereinbaren. In dem Brief wird dies noch angekündigt. Um das Problem mit den Freitextfeldern zu klären, heißt es darüber hinaus von Lauterbach, würde derzeit beispielsweise geprüft, ob das Datenfeld nicht in ein strukturiertes umgewandelt werden könne oder die Möglichkeit bestehe, dass Apotheken noch eine Korrektur vornehmen können.

„Initiale Probleme“

Es gebe bei einer „solchen Umstellung“ wie dem E-Rezept „initiale Probleme“ schreibt Lauterbach. Man arbeite aber „mit Hochdruck daran, die verbleibenden Herausforderungen“ schnell zu lösen.

„Es geht voran“, so Mieves gegenüber der DAZ. Man behebe Schritt für Schritt die Schwachstellen. „Die Apotheker haben es verdient, dass das E-Rezept zuverlässig Spaß macht.“