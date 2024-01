Nordrhein-Westfalen plant Ausbau der Kläranlagen

Mehr als 150 Oberflächengewässer in Nordrhein-Westfalen (NRW) sind mit Arzneimittelrückständen oder deren Abfallprodukten belastet. Die gemessenen Konzentrationen lagen oberhalb der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für Arzneimittel und Abbauprodukte. Der zuständige Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz in NRW hatte am vergangenen Mittwoch über Einträge von Arzneimitteln und multiresistenten Erregern ins Trinkwasser beraten. Auf Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hatte Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) den Ausschuss schriftlich über die Ergebnisse der Abwasseruntersuchungen informiert. Auch in Trinkwasserreservoirs konnten Rückstände von Arzneimitteln nachgewiesen werden, allerdings nur selten und in sehr geringer Konzentration.