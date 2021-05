Arzneimittelrückstände in der Umwelt: Das Stockholmer Konzept

Ein altbekanntes Beispiel sei Diclofenac, laut Referentin „ein richtiges Problemarzneimittel“, das sich in Tieren anreichert und zum Beispiel in den 90er Jahren zum Massensterben von Geiern in Indien und Pakistan führte. Dies werde nämlich nur zu elf Prozent in Kläranlagen abgebaut.

An 18 Standorten im wasserreichen Schweden seien die zulässigen Grenzwerte von Diclofenac bereits überschritten, bedrohlich erhöhte Werte seien an weiteren 109 Standorten gegeben. In Schweden ist das Medikament inzwischen als Tabletten nicht mehr rezeptfrei erhältlich – allerdings nicht aus Umweltschutzgründen. „Auch bei uns geht nicht immer alles so, wie wir das gerne hätten“, gesteht Abelin. Dann verweist sie darauf, dass das ähnlich einsetzbare Paracetamol zu 90 Prozent und Ibuprofen immerhin noch zu 85 Prozent abgebaut werden. So mache es, laut den beiden Gesundheitsexpertinnen aus Schweden Sinn, schon an der Quelle den Eintrag von Medikamenten zu vermindern. Dies bedeutet, möglichst umweltfreundliche Medikamente zu verschreiben und möglichst wenige (sinnvoll) einzusetzen.