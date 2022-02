Viele Ideen gegen Arzneimittelrückstände in der Umwelt

Pharmazeutische Abfälle in der Umwelt beeinflussen Ökosysteme. Viele Verbindungen wirken toxisch auf Tiere und Pflanzen, andere beeinflussen die Fortpflanzung. Manchmal schädigt Arzneimittel-Müll auch direkt den Menschen: So begünstigen Antibiotika, die in die Umwelt gelangen, die Bildung multiresistenter Erreger – mit denen sich Menschen später infizieren könnten.

Am 22. Februar startete die Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) eine Konferenz zu Auswirkungen von Arzneimitteln in der Umwelt mit einer Umfrage: Woran liegt es, dass so viele Wirkstoffe in der Umwelt landen? Für die Teilnehmer:innen, größtenteils Pharmazeut:innen, war mangelnde Aufklärung über die Folgen dabei das kleinste Problem.