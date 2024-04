Abwasseraufbereitung: Produzenten sollen mindestens 80 Prozent zahlen

In Reaktion auf die erfolgreiche Abstimmung im EU-Parlament äußerten sich der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), der Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa), Progenerika und der Bundesverband der Arzneimittelhersteller in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Sie beklagen eine aus ihrer Sicht „unfaire“ Kostenverteilung: „Nach Schätzungen liegen die Kosten dafür allein in Deutschland bei mehr als 36 Milliarden Euro in den nächsten 30 Jahren. Diese Belastung ist aus Sicht der deutschen Verbände der Pharmaindustrie BAH, BPI, Pro Generika und vfa in unfairer Weise einseitig und konterkariert die mit der Pharmastrategie angegangene Standortpolitik.“