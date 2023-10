Pharmaindustrie soll sich an Kosten der Abwasserreinigung beteiligen

Mittlerweile hat der zuständige Ausschuss des EU-Parlaments am 30. September 2023 seine Position zur Überarbeitung der kommunalen Abwasserrichtlinie verabschiedet. Am 5. Oktober wurde dann im EU-Parlament darüber abgestimmt. Dabei wurde der ursprüngliche Vorschlag, die Pharma- und Kosmetikindustrie an den Kosten der Abwasserreinigung zu beteiligen, angenommen. Allerdings soll, anders als von der EU-Kommission vorgeschlagen, diese sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung durch eine nationale Finanzierung ergänzt werden. So sollen unbeabsichtigte Folgen für die Verfügbarkeit von Arzneimitteln vermieden werden. Die erweiterte Herstellerverantwortung soll unabhängig davon gelten, ob die Produkte oder Vorstufen davon in der EU oder Drittländern hergestellt wurden.