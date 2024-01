Zu Supplementen und Fasten beraten

Ein großes Ernährungsthema im Apothekenalltag waren und bleiben sicherlich Nahrungsergänzungsmittel. In DAZ 12 ab S. 42 haben wir über die quartäre Ammonium-Verbindung Cholin informiert, deren endogene Synthese den Bedarf nicht deckt. Daher kann die Einnahme von entsprechenden Supplementen sinnvoll sein. Cholin ist beispielsweise integraler Bestandteil der Zellmembran, Teil des Neurotransmitters Acetylcholin und beteiligt an der hepatischen Synthese des Very-Low-Density-Lipoproteins VLDL. Es ist beispielsweise enthalten in Hühnerleber (290 mg/100 g), Weißbrot (27 mg/100 g), und Pommes (22 mg/100 g). Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) gibt an, dass gesunde Erwachsene 400 mg des semiessenziellen Nährstoffs täglich zu sich nehmen sollen. Ob eine unterhalb dieser Grenze liegende Aufnahme gesundheitliche Folgen hat, muss durch Studien erst noch geklärt werden. Da der als un­bedenklich geltende Maximalwert für Erwachsene bei 3500 mg liegt, kann eine Nahrungsergänzung jedoch erfolgen, ohne dass eine Überdosierung befürchtet werden muss. Vor allem Veganer, deren Nahrung oft Cholin-arm ist, können von entsprechenden Supplementen profitieren. Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Cholin-Bedarf (480 mg und 520 mg). In einer Befragung unter Schwangeren wurde nur von 7% die empfohlene Zufuhrmenge erreicht. Cholin-Präparate könnten also in der Schwangerschaft sinnvoll sein.