In der Apotheke fragen Kunden und Kundinnen regelmäßig nach Nahrungsergänzungsmitteln. Das pharmazeutische Fachpersonal sollte wissen, wie Supplemente oder generell die enthaltenen Nährstoffe auf die gesundheitliche Wirkung und Dosierung geprüft werden können. Martin Smollich, Professor am Institut für Ernährungsmedizin der Uniklinik Schleswig-Holstein, gab in einem Vortrag am 25. Mai des Ernährungscurriculums der jungen Gruppe der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (jDGEM) einen Überblick über verlässliche Internetquellen.