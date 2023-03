Fasten während der ersten drei Monate einer Schwangerschaft ist mit einem niedrigeren Geburtsgewicht assoziiert. Eine retrospektive Befragung der Universität in Mainz mit 326 muslimischen Frauen, deren Schwangerschaften sich 2017 mit dem Ramadan überschnitten hatten, kommt zu diesem Resultat. Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder konnten aber durch fettreiche Ernährung während der fastenfreien Stunden verhindert werden. Vermutlich, weil eine fettreiche Kost es einfacher macht, genügend Kalorien aufzunehmen. In der Veröffentlichung der Forschungsarbeit im Fachjournal „Plos One“ schreibt das Autorenteam, dass verminderte Kalorienzufuhr zu dem erniedrigten Geburtsgewicht geführt habe und nicht das intermittierende Fasten an sich.