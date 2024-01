E-Rezept-Pflicht startet mit Störung in der Telematikinfrastruktur

Zwei Tage zuvor hatte die ABDA ihre Kommunikationsoffensive zum

E-Rezept gestartet. Sie stellt unter anderem Plakate und auch Argumentationshilfen bereit. Zudem soll in E-Rezept-Webevideos ein Protagonist namens Ferdinand Kundinnen und Kunden über die Nutzung der Telematikinfrastruktur informieren und klarmachen: „Das E-Rezept gehört in die Apotheke vor Ort – egal, ob es via eGK, Ausdruck oder die Gematik-App eingelöst wird.“