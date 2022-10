Doch was für Sorgen haben die Datenschützer eigentlich genau? Sie stören sich daran, dass die Feature-Spezifikation der Gematik vorsieht, dass ein Abruf von E-Rezepten aus dem E-Rezept-Fachdienst anhand der Krankenversichertennummer (KVNR) in Kombination mit einem unsignierten Prüfungsnachweis des Versichertenstammdatenmanagement-(VSDM)-Dienstes möglich sein soll, heißt es in einem Brief des BfDI an die Gematik.

Konkret könnte die Apotheke dem vorliegenden Konzept zufolge alle Rezepte zu einer bekannten KVNR aus dem Fachdienst herunterladen. Dazu muss die Apotheke zwar einen Nachweis mitliefern, dass die elektronische Gesundheitskarte zu dieser KVNR in ihrem Kartenleser steckt. Diesen Nachweis soll das VSDM-System der Telematik-Infrastruktur ausstellen. Doch dieser Nachweis sei nicht signiert und wäre somit ohne weiteres fälschbar, moniert der BfDI. Somit könnten Angreifer mit einem Apotheken-Zugang zur TI (Apotheken-TI-ID) alle offenen E-Rezepte jeder Person, deren KVNR ihnen bekannt ist, abrufen, heißt es in dem Brief weiter. Angreifer könnten böswillige Akteure innerhalb von Apotheken sein, Personen, die in die IT-Systeme von Apotheken eingedrungen sind oder auch Personen, die sich eine Apotheken-TI-ID erschlichen haben.

Grundsätzlich für barrierearme Methode, aber ...

Grundsätzlich begrüßt auch Deutschlands oberster Datenschützer eine barrierearme Möglichkeit, E-Rezepte in den Apotheken einzulösen, die die bestehenden Möglichkeiten (Zuweisung per App und Vorzeigen des E-Rezept-Tokens in einem 2D-Code oder Papierausdruck) ergänzt. So wäre ein Medienbruch nicht nötig.

Die von der Gematik vorgeschlagene technische Lösung gefährdet aber in den Augen des obersten Datenschützers den für die bundesweite Nutzung zentralisiert ausgestalteten E-Rezept-Speicher. Daraus, dass dort sämtliche nicht eingelösten ärztliche Verordnungen aller Versicherten zentral gespeichert sind, ergibt sich für ihn ein hohes Risiko des missbräuchlichen Zugriffs auf besonders sensitive Gesundheitsdaten. Den Missbrauchsanreiz erachtet der Bundesdatenschutzbeauftragte vor dem Hintergrund eines zentralen E-Rezepte-Speichers für alle deutschen versicherten Personen sehr hoch. Das Eintrittsrisiko sei angesichts von über 18.000 Apotheken in Deutschland mit unterschiedlich stark aufgestellter IT-Sicherheit ebenfalls sehr hoch.