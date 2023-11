E-Rezept via eGK: Gematik befragt Apotheken zu Erfahrungen

Die Gematik hat nun eine Onlineumfrage gestartet, um Erfahrungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung zu sammeln. Wie die Gematik gegenüber der DAZ erklärte, informierte der DAV über die Landesverbände die Apothekerinnen und Apotheker über die Umfrage. So bat beispielsweise der Apothekerverband Schleswig-Holstein an diesem Dienstag in einem Rundschreiben um Teilnahme, „damit viele Erfahrungen der Apothekerschaft (positive wie negative) direkt in die zukünftige Weiterentwicklung einfließen können“.

Die Fragen können laut Gematik noch bis zum 23. November unter dem Link www.efs-survey.com/uc/apo-dav/ beantwortet werden.