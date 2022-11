Nachdem der Bundesdatenschutzbeauftragte (BfDI) und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) dem zeitnahen E-Rezept-Abruf mittels elektronischer Gesundheitskarte vor einem Monat eine Absage erteilt haben, bröckelt der E-Rezept-Rollout jetzt auch in der Pilotregion Westfalen-Lippe. Schon zum Rollout-Start am 1. September hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Schleswig-Holstein ihren Rückzug erklärt – weil die dortige Datenschutzbeauftragte den offiziell nicht vorgesehenen, aber häufig praktizierten Weg der E-Rezept-Übertragung per E-Mail oder SMS aus datenschutzrechtlichen Gründen untersagt hatte. Die KV Westfalen-Lippe blieb zwar am Ball, machte aber deutlich, dass sie von der Gematik, dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) und den Apothekenverwaltungssystem-Herstellern erwarte, dass das E-Rezept spätestens in drei Monaten mit der eGK übertragen und eingelöst werden kann. „Das ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Einführung des E-Rezepts und nicht verhandelbar“, so die KVWL.