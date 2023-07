Nun hat die Gematik die Sache selbst in die Hand genommen. Auch wenn die meisten Apotheken die manuelle Eingabe bereits erledigt hatten: Laut einer Mitteilung der Gematik vom heutigen Donnerstag ist davon unabhängig das digitale Einlösen in der neuesten Version der App für alle Apotheken freigeschaltet worden. Apotheken seien daher jetzt aufgefordert, besonders auf digital eingelöste E-Rezepte in ihrem Warenwirtschaftssystem zu achten und diesen Eingangskanal regelmäßig zu prüfen.

E-Rezept-Zahl steigt langsam

Davon, dass der Posteingang in den kommenden Tagen explodiert, ist aber erst einmal nicht auszugehen. Denn die Gematik-App wurde laut TI-Dashboard bislang nur knapp 594.000 (Stand 27.7.2023) heruntergeladen. Außerdem sind die Arztpraxen weiterhin zurückhaltend. Demnach hatten nur 4.541 medizinische Einrichtungen innerhalb der letzten Woche mindestens eine Interaktion mit dem E-Rezept-Fachdienst. Der höchste in diesem Jahr erreichte Wert lag bei 5.608 Anfang des Monats. Bei den Apotheken sind es knapp über 9.000, die jeweils eine Interaktion mit dem Fachdienst innerhalb der letzten Woche hatten, sprich ein E-Rezept erhalten haben. Die Zahl der eingelösten E-Rezepte liegt (Stand 27.7.2023) bei 2.492.411. Der Anstieg ist stetig, aber sehr langsam. Die seit 1. Juli bestehende Möglichkeit, die elektronischen Verordnungen auch mittels der Versichertenkarte einzulösen, hat die Dynamik überhaupt nicht verändert.