Wirklich E-Rezept-Pflicht ab 1. Januar?

Mit seinem Digitalgesetz will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) endlich den Digitalisierungsturbo zünden. Es befindet sich aktuell im parlamentarischen Verfahren. Am 13. Dezember steht die abschließende Beratung im Gesundheitsausschuss an, am 14./15. Dezember könnte es dann vom Bundestag verabschiedet werden. Der Terminkalender des Bundesrats lässt es allerdings nicht zu, es noch in diesem Jahr in trockene Tücher zu bekommen. Dort wird das Digitalgesetz dann erst am 22. Februar auf der Tagesordnung stehen. Das heißt, es kann frühestens in der letzten Februarwoche in Kraft treten.