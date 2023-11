Wie die Apotheke DiGA für sich nutzen kann

Immerhin ist die Apotheke ein Ort, den man ohne vorherige Terminvereinbarung für eine fundierte Gesundheitsberatung fast rund um die Uhr aufsuchen kann. „Niederschwellig“ ist das Wort, das in diesem Zusammenhang derzeit überstrapaziert wird. Jedoch ist die Ware, die in Apotheken verkauft wird, kein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt identische Arzneimittel in jeder anderen Apotheke. Also kann – neben der empathischen, individuellen, persönlichen und situativen Beratung – das Eingehen auf Patientenbedürfnisse den Unterschied ausmachen. Hier kann sich die Apotheke profilieren und positionieren. Neben der Kernkompetenz Arzneimittel wird es deswegen zunehmend wichtig, auch andere, digitale Hilfsmittel zu kennen. Vor allem in den Fällen, in denen Patienten diese erstattet bekommen.