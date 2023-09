Erstes E-Rezept für Privatversicherte eingelöst

Ist dies erfolgt, können Praxen E-Rezepte ausstellen. Privatversicherte bekommen diese dann genau wie GKV-Versicherte in der Gematik-App angezeigt und können ihr E-Rezept entweder per E-Rezept-App direkt an Ihre Apotheke übermitteln oder den Rezeptcode in der App oder auf einem Ausdruck vorlegen. Das Einlösen über das Stecken der Gesundheitskarte ist für sie natürlich nicht möglich. Im Unterschied zu Kassenrezepten, wo ein Abrechnungsdatensatz ans Rechenzentrum gesendet wird, erhalten Privatversicherte nach dem Einlösen ihres E-Rezeptes einen Kostenbeleg. Der kann von der Apotheke an den Fachdienst gespielt werden und erscheint dann in der Gematik-App. Von der kann er an die Versicherung weitergeleitet werden. Die Apotheke kann den Kostenbeleg aber auch ausdrucken.