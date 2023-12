Datenqualität, Freitextfelder, Retax – wo es beim E-Rezept hapert

Generell weist Korf darauf hin, dass das E-Rezept der Kostenträgerseite neue Möglichkeiten für Retaxationen bietet – insbesondere, da es sich um einen neuen Prozess mit hoher technischer Detailkomplexität handele. Aktuell stünden Apotheken weitestgehend schutzlos vor dieser Situation. Unbefriedigend sei vor allem der Umstand, dass Kassen auch nach Jahren noch Retaxationen aussprechen könnten. Dies berge die Gefahr, dass Fehler nicht gemeldet werden, um später damit Kosten drücken zu können. Um diese unverhältnismäßige Gefahr für die Apotheken abzumildern, wäre eine maximale Frist zur Retaxation von einem Monat ein probates Mittel, schlägt Korf vor.

Mehr Rechtssicherheit!

Als weiteres Problem nennt die ABDA-Geschäftsführerin eine mangelnde Rechtssicherheit. Die Transformation hin zu digitalen Prozessen sei nur dann möglich, wenn gleichzeitig die gesetzlichen Rahmenbedingungen entsprechend modernisiert würden. Doch das klappt nicht immer. Zwar bemühe sich das BMG, fortlaufend die Grundlagen für Digitalisierung im Sozialgesetzbuch V festzuschreiben, vergesse dabei aber regelmäßig, dass auch Verordnungen und Gesetze der Versorgungsprozesse angepasst werden müssten. Digitalisierung, so Korf, dürfe nicht nur von der Selbstverwaltung und den Leistungserbringern gefordert werden, sondern muss auch im BMG über die Digitalisierungsabteilung hinaus Kernthema sein. Es müsse beim E-Rezept klare Vorgaben geben, welche Produkte Leistungserbringer elektronisch verordnen dürfen, welche formalen Anforderungen dabei gelten und welche Prüfpflichten sich daraus für Apotheker*innen ergeben.

Visualisierung von Verordnungen

Hilfreich für die Kommunikation wäre des Weiteren eine einheitliche Visualisierungsmöglichkeit für E-Rezepte. Der DAV habe dazu bereits den Vorschlag für ein zentrales, verbindliches Stylesheet gemacht. Auf Fachebene finde diese Idee viele Anhänger, so Korf, insbesondere dort, wo Menschen zum E-Rezept korrespondieren müssen. Derzeit seien alle „Anwender“ auf die Visualisierung in ihren jeweiligen Softwaresystemen, bis hin zur E-Rezept-App, angewiesen. Dies erschwere vor allem die Kommunikation bei Rückfragen, Klärfällen, Erstattungsanträgen und in Retaxationsangelegenheiten. Die ABDA wünscht sich auch hier gesetzliche Vorgaben.

Referenzvalidator verbindlich einsetzen

Ein weiterer Punkt ist der Referenzvalidator – ein Tool, das beim E-Rezept prüfen soll, ob der erzeugte Datensatz korrekt ist. Er biete einen Mehrwert, der von allen Seiten anerkannt werde, so Korf. Aber: „Bedauerlicherweise konnte ein verbindlicher Einsatz des Referenzvalidators an allen zentralen Punkten des E-Rezeptes nicht erreicht werden.“ Als absolut zwingend notwendig sieht die ABDA nach wie vor den Einsatz am E-Rezept-Fachdienst an. Hier komme ein alternativer Validator zum Einsatz, der keine hundertprozentige Ergebnisgleichheit zum Referenzvaldiator erreiche. „Leider kommt die Gematik hier nicht dem Beschluss nach, erstens das entsprechende Delta strukturiert zu identifizieren und dieses dann zweitens schnellstmöglich zu beseitigen.“ Auch hier soll das BMG nun nachhelfen.

Zuletzt führt Korf noch an, dass es mit der steigenden Zahl von E-Rezepten auch häufiger zu Ausfällen zentraler TI-Komponenten gebe. Aktuell betroffen seien oft die VSDM-Dienste, die für den Weg der Einlösung per Stecken der eGK nötig sind. Während in Arztpraxen schnell auf das Muster 16 als Ersatzverfahren ausgewichen werden könne, sei dies mit einem Patienten am HV-Tisch nicht ohne weiteres möglich. Hier fehle nach wie vor ein alternatives Ersatzverfahren. Es müsse auch einen technischen Support für Apotheken gebe, der sich an den Öffnungszeiten der Apotheken orientiere.

Abschließend schreibt Korf an Ozegowski: „Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Ausdruck unseres Interesses an einer rechtssicheren, zeitnahen und nutzerorientierten bundesweiten Einführung des E-Rezeptes. Wir vertrauen darauf, dass diese Anliegen ebenfalls in Ihrem Interesse liegen und unsere Vorschläge Widerhall finden“.