TI-Störungsmeldungen über WhatsApp

Noch scheint es nicht so ganz rundzulaufen mit dem E-Rezept-Abruf. Sowohl Apotheken als auch Arztpraxen berichten immer wieder über Probleme. Ob es an der jeweiligen Software oder an der Telematikinfrastruktur (TI) liegt, ist oft nicht ganz klar. Um über Letzteres, also Störungen und Einschränkungen der TI zu informieren, bietet die Gematik nun einen eigenen WhatsApp-Kanal an.