Seit kurzem kann man auf der Webseite der Gematik „den aktuellen Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen“ einsehen. Das „TI-Dashboard“ informiert unter anderem darüber, wie viele eAUs an Krankenkassen versendet, wie viele KIM-Nachrichten verschickt und eben auch, wie viele E-Rezepte ausgestellt wurden. Die Zahlen werden laut Gematik jeden Tag kurz nach Mitternacht aktualisiert.

Laut der letzten Aktualisierung – am heutigen Donnerstag um 0:10 Uhr – wurde nun bei den E-Rezepten die 1.000er-Marke geknackt, gestern lag man noch knapp darunter. Die Zahl der auf dem Dashboard angezeigten E-Rezepte bezieht sich auf die tatsächlich eingelösten, also den kompletten Prozess durchlaufenden E-Rezepte, wie die Gematik auf Nachfrage der DAZ mitteilt. Noch vor einer Woche waren es 686. Mindestens 30.000 elektronische Verordnungen sollen es sein, bis das E-Rezept in die Regelversorgung überführt wird.